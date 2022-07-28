Днями до України приїхав британський журналіст Пірс Морган, який взяв інтерв'ю в президента та першої леді. На зустріч з журналістом вона постала в елегантному образі.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді України позувала перед камерами у молочному костюмі від українського бренду BOBKOVA. Він складався з широких штанів та довгого жакета з комірцем. Широкий пояс вдало підкреслював талію Олени Зеленської.

Дружина президента поєднала вбрання зі сріблясто-сірими туфлями з гострим носком. Вона розпустила і вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах.



Олена і Володимир Зеленські / Фото з інстаграму бренду

Зазначимо, Олена та Володимир Зеленські дали розгорнуте інтерв'ю про політику та їхні стосунки. Під час розмови стався кумедний момент.

Представники бренду BOBKOVA прокоментували можливість "одягати" першу леді.

У 2022 році ми зіткнулися з найжахливішим, що могло статися в цивілізованому світі. Але ми не здаємось. Ми відчайдушно боремося за своє майбутнє, і весь світ показує, що любов і підтримка не мають кордонів,

– написали у мережі.

"Для нас велика честь одягати нашу першу леді Олену Зеленську і підтримувати її в щоденній боротьбі за краще майбутнє. Ми дякуємо нашому чудовому колективу BOBKOVA, який з перших днів війни не впав у відчай, згуртувався і продовжує творити".