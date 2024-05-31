В шляпе с вуалью и черном костюме: Деми Мур покорила новым образом
Источник:Деми Мур
Американская актриса Деми Мур демонстрирует стильные и эффектные образы, поэтому показала в своем инстаграме элегантный и роскошный выход на основе черного костюма и шляпы.
Деми Мур тесно сотрудничает со звездным стилистом, поэтому постоянно демонстрирует в сети интересные выходы. На прошлой неделе 61-летняя актриса поражала платьями Каннский кинофестиваль, а недавно посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Деми Мур пришла на показ второго сезона сериала "Вражда".
Читайте также Даша Квиткова показала самых близких подруг в коллекции собственной одежды
Образ Деми Мур
Актриса подобрала для себя наряд в классическом стиле. Она надела плотную футболку с горловиной и удлиненными рукавами и брюки палаццо. Образ дополнили черные туфли на каблуках и необычный головной убор – шляпа с вуалью.
Среди аксессуаров знаменитость выбрала черные серьги, браслеты и кольца, а длинные волосы зачесала в хвост.
Такой строгий образ Деми Мур воспроизвела не просто так. Знаменитость примерила наряд с отсылкой к ее героине в сериале Энн Вудворт, которая была американской светской львицей с трагической судьбой. В 1940 году, когда она работала радиоактрисой ее признали "Самой красивой девушкой на радио".
Стильный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы
Последние образы звезд
- Тина Кароль надела платье насыщенного синего цвета от украинского бренда J'amemme за 55 тысяч гривен.
- Королева Иордании Рания удивила Королева Иордании Рания удивила образом в шортах-бермудах от Dior.
- Испанская королева Летиция встретилась с президентом Украины встретилась с президентом Украины в Мадриде в темно-синем костюме.