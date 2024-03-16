61-летняя Деми Мур может дать фору любым молодым модницам. Ее стройное тело, белоснежная улыбка и длинные волосы завораживают, а стиль в одежде добавляет особого шарма.

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Образ Деми Мур

В марте нам не обойтись без модных тренчей. Для многих классические песочные тренчи уже надоели, поэтому девушки хотят выбрать для себя что-то более интересное. В таком случае актуальны кожаные тренчи.

Голливудская актриса надела невероятно красивый молочный тренд длины миди с поясом на талии, который подчеркнул ее стройную фигуру. Под низ Деми Мур надела кремовый лонгслив, чтобы создать монохромный аутфит.



Модный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Чаще всего тренчи мы носим в холодное время года, впрочем своим примером Деми Мур показывает, что эта верхняя одежда вполне подойдет для летней поры. Она довершила аутфит золотистыми босоножками. Вместо них можно надеть туфли-лодочки.

Но в начале весны тренч лучше всего дополнять сапогами. Базовые на низкой подошве помогут создать кэжуальный look, а обувь на каблуке добавит элегантности.

Стиль Деми Мур за последний период очень сильно изменился. Актриса начала чаще надевать стильные вещи, поэтому всегда выглядит фантастически. Ей помогает в стилизации нарядов американский звездный стилист Брэд Горески. Он сумел найти стиль, который лучше всего подходит знаменитости, поэтому постоянно создает ей роскошные образы, которые фанаты активно расхваливают.