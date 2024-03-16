61-річна Демі Мур може дати фору будь-яким молодим модницям. Її струнке тіло, білосніжна усмішка та довге волосся зачаровують, а стиль в одязі додає особливого шарму.

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Образ Демі Мур

У березні нам не обійтися без модних тренчів. Для багатьох класичні пісочні тренчі вже набридли, тож дівчата хочуть обрати для себе щось цікавіше. У такому випадку є актуальними є шкіряні тренчі.

Голлівудська акторка одягнула неймовірно красивий молочний тренд довжини міді з поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру. Під низ Демі Мур одягнула кремовий лонгслів, щоб створити монохромний аутфіт.



Модний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Найчастіше тренчі ми носимо в холодну пору року, втім своїм прикладом Демі Мур показує, що цей верхній одяг цілком підійде для літньої пори. Вона довершила аутфіт золотистими босоніжками. Замість них можна одягнути туфлі-човники.

Та на початку весни тренч найкраще доповнювати чоботами. Базові на низькій підошві допоможуть створити кежуальний look, а на взуття на підборах додасть елегантності.

Стиль Демі Мур за останній період дуже сильно змінився. Акторка почала частіше одягати стильні речі, тож завжди має фантастичний вигляд. Їй допомагає в стилізації вбрання американський зірковий стиліст Бред Горескі. Він зумів віднайти вбрання, яке найкраще пасує знаменитості, тож постійно створює їй розкішні образи, які фанати активно розхвалюють.