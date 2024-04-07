Вся в кристаллах: Деми Мур надела прозрачное платье от Dolce & Gabbana
Источник:People
Актриса Деми Мур прилетела в Милан на модное мероприятие итальянского бренда Dolce & Gabbana. Для этого события знаменитость выбрала роскошное прозрачное платье с кристаллами.
61-летняя Деми Мур в последнее время удивляет поклонников своими образами. Она примеряет безупречные платья и стильные наряды, которые невероятно ей подходят. Она даже сотрудничает со звездным стилистом, который помогает ей создавать интересные аутфиты.
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Образ Деми Мур
На выставку бренда Dolce & Gabbana Деми Мур решила выбрала длинное платье-сетку, которое полностью усеяно кристаллами. Под низ она надела черный бюстгальтер и трусы-шорты на высокой посадке.
Минималистичный образ только довершали черные босоножки и идеально выпрямленные волосы.
Безупречный образ Деми Мур / Фото Getty Images
Выставка Dolce & Gabbana
Выставка посвящена творческому процессу основателей бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она рассказывает о самых известных нарядах бренда и пути от замысла до воплощения.
На выставке были также певица Шер, модель Наоми Кэмпбелл, актриса Хелен Миррен и многие другие известные люди.
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