Бывшая жена Никиты Добрынина часто собирает целую команду для фотосессий. Она работает со стилистами, визажистами, видеографами и фотографами, чтобы продемонстрировать своей почти 2-миллионной аудитории роскошные образы.

Обратите внимание Тина Кароль надела латексное платье от бренда Nue: сколько стоит наряд певицы

Впрочем, Даша Квиткова создает не менее стильные и будничные образы, которые можно легко повторить.

Образ Даши Квитковой

Инфлюенсерка сделала фотографии в кафе. Девушка выбрала уютный и простой образ. Даша надела серый свитер из-под которого выглядывала белая футболка и дополнила его короткой кожаной юбкой черного цвета с разрезом.

К милому образу блогерша подобрала жокейские сапоги, которые надела вместе с черными гетрами. Волосы Даша собрала в пучок и довершила аутфит минималистичными украшениями: цепочкой, серьгами и кольцом золотого цвета.

Опубликовала Квиткова в своем инстаграме микс цветных и черно-белых фото, на которых она искренне улыбалась.

Новые фотографии инфлюенсерка сделала на День Валентина. Девушка публиковала в инстаграм-сторис букеты цветов, впрочем намекнула фанатам, что провела романтический день в одиночестве и рассказала, что счастлива каждый день.

"В прошлом году 14 февраля я была растерянной, не понимала свои ощущения, потому что была одна в день влюбленных. Было ли мне грустно? Да. В этом году я счастлива, просто так, каждый день (хотя также одна в этот день). День влюбленных он всегда: в себя, в свою жизнь, в родных, а не только один день в году", – написала Квиткова.



Квиткова рассказала, что День Валентина провела в одиночестве / Скриншот из инстаграма блогера

Поклонники, как всегда, написали в комментариях под публикацией Даши много теплых слов.