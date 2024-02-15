Колишня дружина Нікіти Добриніного часто збирає цілу команду задля фотосесій. Вона працює зі стилістами, візажистами, відеографами та фотографами, щоб продемонструвати своїй майже 2-мільйонній аудиторії розкішні образи.

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Втім, Даша Квіткова створює не менш стильні й буденні образи, які можна легко повторити.

Образ Даші Квіткової

Інфлюенсерка зробила світлини в кав’ярні. Дівчина обрала затишний та простий образ. Даша одягнула сірий светр з-під якого визирала біла футболка та доповнила його короткою шкіряною спідницею чорного кольору з розрізом.

До милого образу блогерка підібрала жокейські чоботи, які одягнула разом з чорними гетрами. Волосся Даша зібрала в пучок та довершила аутфіт мінімалістичними прикрасами: ланцюжком, сережками та перснем золотого кольору.

Опублікувала Квіткова у своєму інстаграмі мікс кольорових та чорно-білих фото, на яких вона щиро посміхалася.

Нові світлини інфлюенсерка зробила на День Валентина. Дівчина публікувала в інстаграм-сторіс букети квітів, втім натякнула фанатам, що провела романтичний день на самоті та розповіла, що є щасливою кожного дня.

"Минулого року 14 лютого я була розгубленою, не розуміла свої відчуття, бо була одна в день закоханих. Чи було мені сумно? Так. Цьогоріч я щаслива, просто так, кожного дня (хоч також одна в цей день). День закоханих він завжди: в себе, в своє життя, в рідних, а не тільки один день в році", – написала Квіткова.



Квіткова розповіла, що День Валентина провела на самоті / Скриншот з інстаграму блогерки

Прихильники, як завжди, написали в коментарях під публікацією Даші багато теплих слів.