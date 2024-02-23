Free Azovstal: Даша Квиткова появилась в Марселе в символическом свитшоте

Украинский блогер Даша Квиткова приехала в Марсель с благотворительной целью. Девушка появилась на матче "Шахтера", чтобы открыть новый сбор. Также она выбрала для выхода свитшот "Free Azovstal Defenders".

Бывшая жена Никиты Добрынина хоть и ведет активно свой блог в инстаграме и делится повседневными моментами, не забывает о войне. Даша Квиткова ежедневно в течение длительного времени пополняет банки со сборами на 5 тысяч гривен и освещает тему войны в своем инстаграме.

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Даша Квиткова открыла сбор

Инфлюенсерка приехала в Марсель на футбольный матч. Даша призналась, что впервые на футбольном стадионе. Девушка приехала смотреть матч "Шахтера", который играл с французским "Марселем". Впрочем появилась она на спортивном событии не просто так. Квиткова запустила благотворительный сбор вместе с футбольной командой "Шахтер". Блогер собирает средства на кейсеваки для Азовской медроты.

Кейсеваки – это эвакуационный транспорт, на котором медики забирают раненых с первой линии и по дороге к стабпункту оказывают качественную помощь.

Образ Даши Квитковой

Даша Квиткова приехала на матч в черном свитшоте с желтой надписью "Free Azovstal Defenders" (Свободу защитникам "Азовстали"). К верху блогерша подобрала черные лосины и надела классическое пальто. Свой образ она дополнила базовыми ботинками на шнуровках.

Инфлюенсерка сделала фото на фоне стадиона и написала в посте, как важно не забывать о наших защитниках, которые в плену.

Сегодня более 6 тысяч украинских военных россияне пытают в тюрьмах, около 25 тысяч гражданских содержатся в неволе в России, среди которых более 7 тысяч – это дети, которых разлучили с семьями. Ребята из "Азовстали" уже год и 9 месяцев находятся в плену, их семьи до сих пор живут в неизвестности. Мир должен об этом знать и не забывать,

– написала блогерша.

За инстаграм-страницей Даши Квитковой следит почти 2 миллиона подписчиков, поэтому они поблагодарили в комментариях за ее сознательность.

"Даша, вы молодец. Освещаете войну постоянно и показываете, что это можно делать, в отличие от других "блогеров", которые говорят, что сразу все потеряют";

"Вот что я понимаю под словом настоящий инфлюенсер";

"Даша, спасибо за вашу активную позицию! Держимся вместе!".



Символический образ Даши Квитковой во Франции / Фото из инстаграма блогера