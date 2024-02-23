Колишня дружина Нікіти Добриніного хоч і веде активно свій блог в інстаграмі та ділиться повсякденними моментами, не забуває про війну. Даша Квіткова щодня впродовж тривалого часу поповнює банки зі зборами на 5 тисяч гривень та висвітлює тему війну у своєму інстаграмі.

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Даша Квіткова відкрила збір

Інфлюенсерка приїхала у Марсель на футбольний матч. Даша зізналася, що вперше на футбольному стадіоні. Дівчина приїхала дивитися матч "Шахтаря", який грав з французьким "Марселем". Втім з’явилася вона на спортивній події не просто так. Квіткова запустила благодійний збір разом з футбольною командою "Шахтар". Блогерка збирає кошти на кейсеваки для Азовської медроти.

Кейсеваки – це евакуаційний транспорт, на якому медики забирають поранених з першої лінії і по дорозі до стабпункту надають якісну допомогу.

Образ Даші Квіткової

Даша Квіткова приїхала на матч в чорному світшоті з жовтим надписом "Free Azovstal Defenders" (Свободу захисникам "Азовсталі"). До верху блогерка підібрала чорні лосини та одягнула класичне пальто. Свій образ вона доповнила базовими черевиками на шнурівках.

Інфлюенсерка зробила фото на тлі стадіону та написала в пості, як важливо не забувати про наших захисників, які в полоні.

Сьогодні понад 6 тисяч українських військових росіяни катують у тюрмах, близько 25 тисяч цивільних утримуються в неволі в Росії, серед яких понад 7 тисяч – це діти, яких розлучили із сім’ями. Хлопці з "Азовсталі" вже рік і 9 місяців знаходяться в полоні, їхні сімʼї досі живуть у невідомості. Світ має про це знати та не забувати,

– написала блогерка.

За інстаграм-сторінкою Даші Квіткової стежить майже 2 мільйони підписників, тож вони подякували в коментарях за її свідомість.

"Даша, ви молодець. Висвітлюєте війну постійно і показуєте, що це можна робити, на відміну від інших «блогерів», які кажуть, що зразу все втратять";

"Ось що я розумію під словом справжній інфлюенсер";

"Даша, дякую за вашу активну позицію! Тримаємося разом!".



Символічний образ Даші Квіткової у Франції / Фото з інстаграму блогерки