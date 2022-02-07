Даша Астафьева стала главной героиней кампейна ко Дню влюбленных бренда Shur Shur. Знаменитость позировала в черных и красных чулках из новой коллекции.

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На фотографиях 36-летняя звезда Playboy примерила пикантное черное платье с вырезом от горловины до бедра. Глубокий разрез платья соединяли посередине металлические шпильки. К длинному платью Даша примерила черные чулки и босоножки на высоком каблуке.

Эффектная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из инстаграмы

Знаменитость также сделала фото с огромным игрушечным мишкой – одним из самых популярных подарков в День Валентина.

Эффектная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из инстаграма

Даша Астафьева на розовом фоне позировала в белом костюме с принтом красных губ и улыбкой. Изделие состояло из топа и очень короткой юбки – главного тренда весенне-летнего сезона. Даша дополнила образ туфлями на платформе и массивных каблуках в стиле Versace и добавила особую изюминку аутфиту благодаря красным чулкам.

"Мои ножки-капризули в восторге! У любимых Shur Shur ко Дню Влюбленных появилась новая пара чулок! Теперь цвет настроения выбираю я сама или тот, кто любит делать мне сюрпризы!", – написала Астафьева.

Эффектная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из инстаграма

Эффектная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из инстаграма

Обратите внимание, что уже совсем скоро наступит самый романтичный день в году – День Валентина. Fashion 24 на примере известных инфлюэнсерок подобрал для вас несколько роскошных образов, которые подарят непревзойденный вид.