Костюм в тонкую полоску: Дакота Джонсон показала, как стилизовать один из главных трендов сезона

Последние аутфиты звезды фильма "50 оттенков серого" активно разбирают фэшн-блогеры. Актриса выбирает для выходов наряды, которые совсем скоро станут мастхэв для гардеробов 2024 года.

Дакота Джонсон прогуливалась в стильном сером костюме со штанами по Манхэттену. Звезда выглядела чрезвычайно элегантно в деловом образе.

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Лук актрисы

Серый двубортный приталенный блейзер знаменитость надела на минималистичную черную майку, которую заправила в прямые брюки-сигареты. Самым интересным является принт костюма – тонкая полоска. В 2024 году ему пророчат большую популярность, и селебритис уже выбирают его для выходов.

Джонсон добавила в аутфит золотые украшения с крупными жемчужинами и подобрала для низа лакированные черные туфли-лодочки на каблуках. Но прекрасно такие серые костюмы в полоску сочетаются также с молочными и коричневой обувью. Острый носок – всегда отличный выбор для офисного лука.

Завершила образ актриса большими очками к распущенным волосам.



Дакота Джонсон в сером костюме в тонкую полоску / Фото Getty Images

Тонкая полоска – тренд сезона

Уже несколько лет подряд этот принт не сходит с подиумов и фотографий инста-блогеров. А в 2024-м он станет еще популярнее, ведь модные показы навевают нам эстетику офисных работников. Узкая полоска визуально удлиняет ноги и вообще силуэт.

Смотрите не только на брюки-сигареты как у Джонсон, а и на широкие модели с низкой посадкой. Сочетайте их с жилетами и блейзерами, чтобы создать образы в едином принте.

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