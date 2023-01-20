Дакота Джонсон продемонстрировала во время недавнего выхода свою любовь к джинсовому аутфиту. Звезда фильма "50 оттенков серого" доказала, что total denim будет популярен в 2023 году.

Читайте также Звезда фильма "Меню" Аня Тейлор-Джой ошеломила выбором платья на Critics' Choice Awards

Сплошные джинсовые образы уже примеряли на себе знаменитые модели, поэтому это еще одно подтверждение тому, что стоит обратить внимание на сочетание с джинсами рубашки, корсета или куртки.

Образ Дакоты Джонсон

33-летняя американская актриса выбрала для светского выхода костюм от знаменитого польского бренда Magda Bytrum. Ее look состоял из укороченного корсета с глубоким разрезом в зоне декольте и широких мешковатых брюк.

Сверху аутфит звезды украсило длинное пальто, а роскошный образ завершила черные туфли на каблуке. Такой самостоятельный образ Дакота дополнила минималистической цепочкой с подвеской и золотым массивным перстнем.



Дакота Джонсон в джинсовом костюме / Фото с Instagram



Дакота Джонсон в джинсовом костюме / Фото с Instagram

Что известно о польском бренде Magda Butrym

Наряды от польского бренда Magda Butrym получили широкую популярность за рубежом. Вещи от этого бренда числятся ценными и нишевыми. Одной из первых клиенток бренда стала Ким Кардашян, обратившая внимание в одном из парижских ресторанов на юбку, в которой была Магдалена Бутрим. Поклонницами польского бренда стали Белла и Джиджи Хадид, Гейли Бибер, Эльза Госк и многие другие звезды. Бренд удачно миксует в своих коллекциях женственность с маскулинными элементами: цветочный принт с широкими плечами, гламурные ткани со сложным кроем.