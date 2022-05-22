Цветы – это следы Богородицы на земле, – Юлия Магдыч о любви к цветам в мамином саду

Дизайнер Юлия Магдыч уже много лет одевает в свои вышиванки не только украинский шоу-биз, но и многих знаменитостей за рубежом. Основу изделий дизайнера составляют цветы, которые она очень любит.

В эксклюзивном интервью 24 каналу Юлия Магдыч рассказала о любви к цветам в своих вышиванках. По словам дизайнера, большая часть ее вышиванок рождается из цветов в мамином огромном саду на Киевщине, который разбомбили оккупанты в первые недели войны.

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Юлия Магдыч о любви к цветам

"Я очень люблю цветы, думаю, это видно. Я очень люблю, когда мне дарят цветы. И очень часто эти вышиванки рождаются из цветов, которые мне подарили. И у меня еще мама очень любит цветы – у нее огромный сад. , правда, разбомбили дом под Киевом… Но у нее там очень большой сад, и растет очень много, разнообразие просто, и каждую неделю сходит какой-то новый цветок", – отметила Юлия.

Дизайнер отмечает, что такого понятия как "вдохновение" – "не вдохновение" у нее нет. Они в любой момент могут сесть и создать новый орнамент.

Подавляющее большинство вышиванок Юлии Магдыч украшают цветы, имеющие для нее особое значение.

Я где-то прочла – и мне очень понравилась фраза: "Цветы – это следы Богородицы на земле". И оно так однажды мне откликнулось, и я действительно это так чувствую. Поэтому для меня цветок – это символ буйства жизни,

– отметила Юлия.

На интервью Юлия Магдыч пришла в роскошном желтом платье-вышиванку с синими братчиками, которые ей очень импонируют. Дизайнерша отметила, что эти цветы символизируют верность.



Юлия Магдыч в вышиванке из новой коллекции / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Во время войны у дизайнера зародилась война создать патриотические вышиванки. Недавно на сайте бренда Юлия Магдыч позировала в вышиванке с розами синего цвета. В вышиванках с розами появлялись Мэй Маск, Катя Осадча, Аурета Томоллари и многие другие звезды.



Вышиванка из новой коллекции Юлии Магдыч / Фото из инстаграмма