Тренд весны – мамина сумка из 2000-х: как выглядит модный аксессуар

Те инфлюэнсеры, которые любят в своих образах колорблокинг, очень часто стали использовать цветные сумки Prada, которые называются Moon bag. Как они выглядят и как их носят модные блоггеры – смотрите дальше.

2000-е годы упорно вторгаются в наши тенденции, пишет 24 канал. Это касается не только одежды и обуви, но и аксессуаров. Миучча Прада представила интересные сумки в разных цветах, которые идеально подойдут к весенним и летним образам.

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Бренд презентовал сумки, которые напоминают нам мамины аксессуары из 2000-х в разных цветах – классическом черном, розовом, голубом, желтом, зеленом и т.д. Цена такой сумки – более 2 тысяч долларов (97 тысяч гривен).

Сумка небольшого размера дополнена эмалированным металлическим треугольным логотипом, который впервые появился в 1913 году на кофрах Марио Прада, превратился в структурную деталь передней застежки на ремешке.

Аксессуар также дополнен серебристым ремешком, который был очень популярен в 2000-х годах. Сумки в классических цветах идеально подойдут к базовым аутфитам, а цветными можно дополнить не только первые яркие, весенние выходы, но и, наоборот, разбавить монохромный образ в нейтральном цвете.



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram



Стильные цветные сумки от Prada / Фото с Instagram