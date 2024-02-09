6 самых модных цветов весенне-летнего сезона: вам без них не обойтись

К трендовым цветам в 2024 году относятся несколько очень нежных пастельных оттенков, которые никого из вас не смогут оставить равнодушными. Наряды в этих тонах выглядят привлекательно и роскошно.

Фаворитами весенне-летнего сезона станут светло-голубой, светло-желтый, светло-зеленый. Впрочем ярко-красный будет оставаться на пике популярности, поэтому его можно будет увидеть повсюду.

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А еще в новом сезоне коричневый станет новым черным, поскольку наряд этого цвета появился почти во всех весенних коллекциях. Также почти все дизайнеры сделали ставку на белый в своих коллекциях.

Светло-голубой

Насыщенный синий несколько изменится на светло-голубой оттенок. Если хотите получить невероятное сочетание цветов, попробуйте стилизовать этот пастельный с ярким красным. Обещаем, что вы влюбитесь в такое сочетание цветов.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Коричневый

Наряд в коричневом цвете всегда выглядит дорого и эффектно. Весной выбирайте для себя куртки или пальто в этом цвете, делайте ставку на брючные костюмы, сумки и обувь.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Красный

Эффектный красный надежно закрепился в моде, поэтому нам без него не обойтись в 2024 году. Выбирайте для себя роскошные кожаные платья в красном цвете, трикотажные изделия или яркие аксессуары.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Светло-желтый

Весеннего настроения в ваши образы добавит светло-желтый оттенок. Уже в начале марта вы можете надевать светло-кремовые пальто или свитера, а летом делать ставку на платья-комбинации в этом нежном оттенке.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Белый

Этот цвет способен сделать образ праздничным, торжественным и даже немного статусным. Можете дополнять белыми цветами свои аутфиты или же полностью носить его в монохроме. Обратите внимание, что белый вы можете сочетать с любым цветом, поскольку он хорошо подходит ко всей палитре оттенков.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style

Светло-зеленый

Многие бренды включили светло-зеленый оттенок в свои коллекции. Фисташковый украшал не только платья и жакеты, но и цвета тренчей, поэтому если хотите для себя интересный тренчкот на весну – выбирайте светло-зеленый оттенок.



Трендовые цвета на весну 2024 / Фото из инстаграма Pump Your Style