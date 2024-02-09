Фаворитами весняно-літнього сезону стануть світло-блакитний, світло-жовтий, світло-зелений. Втім яскраво-червоний буде залишатися на піку популярності, тож його можна буде побачити всюди.

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А ще в новому сезоні коричневий стане новим чорним, оскільки вбрання цього кольору з’явилося майже в усіх весняних колекціях. Також майже всі дизайнери зробили ставку на білий у своїх колекціях.

Світло-блакитний

Насичений синій дещо зміниться на світло-блакитний відтінок. Якщо хочете отримати неймовірне поєднання кольорів, спробуйте стилізувати цей пастельний з яскравим червоним. Обіцяємо, що ви закохаєтеся в таке поєднання кольорів.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Коричневий

Вбрання в коричневому кольорі завжди виглядає дорого та ефектно. Навесні обирайте для себе куртки чи пальта в цьому кольорі, робіть ставку на штанні костюми, сумки та взуття.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Червоний

Ефектний червоний надійно закріпився в моді, тож нам без нього не обійтися у 2024 році. Обирайте для себе розкішні шкіряні сукні в червоному кольорі, трикотажні вироби чи яскраві аксесуари.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Світло-жовтий

Весняного настрою у ваші образи додасть світло-жовтий відтінок. Вже на початку березня ви можете одягати світло-кремові пальта чи светри, а влітку робити ставку на сукні-комбінації в цьому ніжному відтінку.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Білий

Цей колір здатен зробити образ святковим, урочистим та навіть трохи статуснішим. Можете доповнювати білими кольорами свої аутфіти або ж повністю носити його в монохромі. Зверніть увагу, що білий ви можете поєднувати з будь-яким кольором, оскільки він добре пасує до всієї палітри відтінків.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style

Світло-зелений

Чимало брендів включили світло-зелений відтінок у свої колекції. Фісташковий прикрашав не лише сукні та жакети, але й кольори тренчів, тож якщо хочете для себе цікавий тренчкот на весну – обирайте світло-зелений відтінок.



Трендові кольори на весну 2024 / Фото з інстаграму Pump Your Style