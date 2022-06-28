Киевский ЦУМ создал коллекцию обуви с Сарой Джессикой Паркер: "Передаю свою любовь украинцам"
Источник:L'officiel
Главный универмаг в Украине – киевский ЦУМ вместе с брендом актрисы и дизайнера Сары Джессики Паркер представил капсульную коллекцию обуви.
Эксклюзивная капсульная коллекция SJP х ЦУМ Киев, разработанная в коллаборации с главной героиней сериала "Секс и город" и дизайнером собственного бренда обуви Сарой Джессикой Паркер, уже представлена в магазине и на сайте.
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Это впервые команда киевского ЦУМа презентует капсулу с международным брендом. Учитывая актуальные тенденции ЦУМ и команда бренда SJP by Sarah Jessiс Parker создали обувь в разнообразной вариации цветов, деталей и фурнитуры.
"Передаю свою любовь всем украинцам"
"Я рада познакомить вас с новыми моделями Carina, Windsor и Rampling, дизайн которых я разработала эксклюзивно для ЦУМ Киев. Надеюсь, вы будете так же в восторге от них, как и я. Передаю свою любовь всем украинцам", – заявила Сара Джессика Паркер .
Баинг-директор ЦУМа Ольга Чайка рассказала, что три эксклюзивных модели туфель на каблуке в розовом и сиреневом цветах изготовлены вручную лучшими обувными мастерами Италии и под пристальным наблюдением самой Сары Джессики Паркер.
SJP by Sarah Jessica Parker был основан Сарой в партнерстве с CEO Manolo Blahnik в 2014 году.
ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel
ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel
ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel
ЦУМ создал общую коллекцию с Сарой Джессикой Паркер / Фото из L'officiel
Сара Джессика Паркер поддерживает Украину
В первые дни войны голливудская звезда Сара Джессика Паркер произнесла слова поддержки Украине в своем официальном аккаунте в инстаграмме. Она также призвала помочь медикам и раненым в войне.
Сара запостила украинский флаг и призвала своей подписчиков помочь госпиталям и организациям, заботящимся о раненых гражданских и военных Украине.
Также артистка обратилась с просьбой поделиться с ней информацией о том, как можно напрямую помочь беженцам, вынужденным покинуть Украину в результате военной российской агрессии.