День святого Валентина – прекрасный день, чтобы парам, которые недавно начали встречаться впервые сказать о своих чувствах друг другу, а тем, кто давно вместе – еще раз сказать друг другу слова любви, устроить романтический сюрприз и вручить милый подарок, какой ваша половинка будет носить с удовольствием.

Читайте также Украинская модель Алина Байкова "послала" Путина в красочном платье: впечатляющий выход

К ее любимому охапке цветов и сладостей советуем выбрать не менее важную составляющую – подарок. Fashion 24 советует остановить свое внимание на нарядах и аксессуарах, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.

Цепочка на шею

Такой подарок хоть и достаточно банальный на День святого Валентина, поскольку это первое, что приходит на ум парням, но очень красивый. Нежная золотая или серебристая цепочка с кулоном в виде сердечка – простой и очень хороший способ донести любимой о своей любви и чувствах.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Кепка

Если ваша любимая любит стильно одеваться, то бейсболка станет отличным дополнением к ее образам. Весной кепку можно носить с пальто, тренчем, курткой-кожянкой, бомбером, жакетом и любыми другими элементами гардероба. Чтобы ваш подарок не выглядел слишком простым – сделайте ставку на брендовую вещь.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Жакет

Блейзер хоть и интересный элемент гардероба, впрочем, мужчинам будет несколько сложно выбрать что-то среди всего представленного ассортимента. Присмотритесь, какие жакеты любит ваша любимая и сделайте ставку на похожий фасон. За последние сезоны жакет стал настолько популярен, что в гардеробе он точно лишним не будет.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Элемент гардероба в красном.

День Валентина окутан красным цветом. Поэтому советуем вам выбрать какую-то вещь в таком ярком оттенке. Это может быть платье, сумка, обувь или даже белье. Выбирайте то, что вам понравится и вашей любимой девушке.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Пижама

Девушки очень любят красивые пижамы, в которых чувствуют себя комфортно. На День Валентина рекомендуем остановить свое внимание не на милых пижамках с котиками, а выбрать стильный вариант из шелка в благородном цвете – белом, черном, молочном или красном.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Сумка

Сумок у девушек слишком много не бывает, поэтому вы точно не прогадаете с таким подарком. Если углубляться в модные тенденции у вас нет времени, то сделайте ставку на классическое изделие черного цвета, подходящее к любому аутфиту вашей любимой.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest

Обувь

Вскоре начинается теплый сезон, поэтому вы можете порадовать любимую стильными туфлями-лодочками или босоножками с тонкими ремешками. Такая изящная обувь порадует вашу любимую, ведь ее можно сочетать с разнообразной одеждой: брючными костюмами, платьями, юбками, джинсами и т.д.



Стильные подарки на День Валентина / Фото с Pinterest