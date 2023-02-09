В Нью-Йорке началась Неделя моды. На вечеринку в честь открытия Алина Байкова надела красноречивое платье с надписью "Fuck You Putin", которая привлекла внимание всех гостей, дизайнеров, моделей и других знаменитостей.

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Алина Байкова надела желтый свитер-платье размера оверсайз с синей надписью от украинского бренда Vip Luxury Edition. Модель любит продумывать свой образ до мелочей, поэтому одела туфли-лодочки желтого цвета с синими полосками.

Знаменитость дополнила свой поразительный look белым клатчем с разноцветными звездами, зачесала волосы в хвост и сделала макияж в любимых коричневых тонах.

На инстаграм-странице украинского бренда можно найти немало свитеров и худых с похожими высказываниями.

Алина Байкова уже не в первый раз появляется на светских мероприятиях с украинской символикой. Украинка умышленно привлекает к себе внимание, чтобы мир не забывал, что Украина уже почти год борется за свою свободу из-за диктатора Путина, который цинично убивает мирных украинцев.

С начала полномасштабного вторжения Байкова выходила на митинг в сине-желтом костюме, встречалась с мэром Нью-Йорка, чтобы обсудить важные вопросы беженцев, вынужденно покинувших свои дома и оказавшихся в США. Алина договорилась с тремя компаниями круизных кораблей за размещение у них украинских беженцев в Майами. На благотворительном ужине манекенщица даже собрала 300 тысяч гривен для беженцев.

Кроме того, Алина Байкова, несмотря на запрет символики на Каннском кинофестивале, все равно вышла с украинским флагом в руках. В инстаграмм-профиле модели из Кропивницкого можно найти клондайк символических образов в сине-желтых цветах.