Французская мода: какую верхнюю одежду на весну выбирают парижанки

Француженки уже давно считаются образцом стиля. Они любят удобные и элегантные наряды, спокойные тона и любовь к классике. Но, несмотря на это, француженки следят за трендами и внедряют их в свой гардероб. Какую верхнюю одежду они примеряют весной – читайте дальше.

Париж по праву носит титул столицы моды, поскольку в этом городе просто нереальное количество стильных девушек. В Париже находятся штаб-квартиры знаменитых модельеров, а французские модницы завоевали любовь со всего мира.

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Мода всегда была важной частью в культурной жизни страны и общества, так что французы стали хорошо известны всем за внимание к модной одежде. Из-за моды француженки передают свое настроение и демонстрируют неповторимый стиль, который трудно не отличить от других.

Модницы из Франции – виртуозы искусства для создания интересных образов. Обычно их образ состоит из нескольких слоев одежды. Он сложен, но состоит из простых вещей.

В этом сезоне модные инфлюэнсеры выбирают среди верхней одежды классику, которая всегда актуальна. Они примеряют лаконичные пальто базового цвета, делают ставку на винтажные пальто из вельвета, или же добавляют немного цвета своему образу благодаря яркому цвету пальто.

Парижанка Лея Сфез не отстает от трендов, поэтому примеряет полностью кожаный total look, выбрав для себя кожаную.

В моде этого сезона потертый винтаж, нашедший свое место на косухах, бомберах или плащах. Последнее изделие на себе уже примерила француженка, а также привлекает к образам длинное кожаное пальто.

Тренчи кремового оттенка – неотъемлемая вещь в гардеробе француженок, поэтому они одевают эту верхнюю одежду под новомодные балетки в виде пуантов балерин.