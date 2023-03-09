20-летняя актриса Дженна Ортега сыграла одну из главных ролей в американском ужастике "Крик-6". На премьере фильма звезда пришла в стильном аутфите.

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Звезда сериала "Венздей" надела эффектное платье длины мини, состоявшее из белой рубашки без воротника и жакета. Платье выполнено в довольно интересном стиле, поскольку жакет обнажал плечи, а рубашка с глубоким вырезом подчеркивала зону декольте.

Впрочем, внимательные пользователи в сети заметили синее пятно на платье. Вероятно, это произошло во время того, как Дженна раздавала автографы и у нее потекла ручка. Конфузы на красных дорожках происходят довольно часто, впрочем, это не мешает звездам держать марку и все равно выглядеть достойно.

Знаменитость распустила волосы и уложила их в легкие волны, а визажисты сделали эффектный макияж с акцентом на красных губах. Актриса дополнила свой образ высокими бархатными босоножками на каблуке черного цвета и минималистичным колье.



Дженна Ортега в запятнанном платье / Фото с Instagram



Дженна Ортега в запятнанном платье / Фото с Instagram

Что известно о фильме "Крик-6"

6-я часть фильма "Крик" от предыдущих отличает большое количество главных героев, которые на этот раз смогли выжить в резне "Сидни должно умереть". Поэтому в 6-й части будут рассказывать истории выживших в предыдущей части "Крика". События в фильме будут проходить в Нью-Йорке, куда переедут четверо молодых людей. По замыслу Уильямсона, шестая часть сконцентрируется на истории Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и ее браке с Дьюи Райли (Дэвид Аркетт).