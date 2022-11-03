Что одеть на верх осенью: лучшие топы для образов
Источник:инстаграммы stylist.inna
У девушек часто бывает дилемма: либо нечего одеть на верх, либо нечего одеть на низ. И если осенью в нашем гардеробе уже есть определенное количество джинсов и брюк, которые мы чаще всего одеваем, то с верхом могут быть трудности.
Осенью наш гардероб пополняется большим количеством свитеров разных цветов, но после частой носки и они нам надоедают. Поэтому стоит подумать об альтернативе, которой вы будете дополнять свои образы.
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Наши осенние аутфиты не обязательно должны состоять из свитеров с горловиной или кардиганов. Базовые джинсы, брюки палаццо, кожаные брюки и юбки можно завершать разнообразной верхней одеждой, которая найдется в гардеробе у каждой девушки.
Лонгслив идеально подойдет, если на улице не сильно холодно. Надев сверху дубленку или пуховик вы будете чувствовать себя комфортно.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Водолазка хорошо подходит к любому низу: джинсам, брюкам или юбке. Также она идеально сочетается с кардиганом.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Боди или топ подходит для изюминки в образе. Носите его так, чтобы виднелись вырезы или выпуск.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Рубашка размера оверсайз подойдет для любопытных наслоений. Под низ одевайте лонгслив или гольф.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Прозрачный топ осенью не подойдет для обыденной носки, но для эффектных выходов под жакет вам понадобится.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Свободный или приталенный кардиган надевайте на голое тело или под тонкую водолазку.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Объемный свитер подойдет под утепленные леггинсы, кожаные брюки или джинсы. Он также красиво смотрится в паре с грубыми ботинками или сапогами на высоком каблуке.
Стильные топы на осень / Фото с Instagram
Худые или свитшоты – незаменимая вещь в холодное время года. Надевайте их с джинсами или джогерами, а вот смелые девушки могут соединить их даже с юбкой.