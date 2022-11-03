Что одеть на верх осенью: лучшие топы для образов

У девушек часто бывает дилемма: либо нечего одеть на верх, либо нечего одеть на низ. И если осенью в нашем гардеробе уже есть определенное количество джинсов и брюк, которые мы чаще всего одеваем, то с верхом могут быть трудности.

Осенью наш гардероб пополняется большим количеством свитеров разных цветов, но после частой носки и они нам надоедают. Поэтому стоит подумать об альтернативе, которой вы будете дополнять свои образы.

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Наши осенние аутфиты не обязательно должны состоять из свитеров с горловиной или кардиганов. Базовые джинсы, брюки палаццо, кожаные брюки и юбки можно завершать разнообразной верхней одеждой, которая найдется в гардеробе у каждой девушки.

Лонгслив идеально подойдет, если на улице не сильно холодно. Надев сверху дубленку или пуховик вы будете чувствовать себя комфортно.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Водолазка хорошо подходит к любому низу: джинсам, брюкам или юбке. Также она идеально сочетается с кардиганом.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Боди или топ подходит для изюминки в образе. Носите его так, чтобы виднелись вырезы или выпуск.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Рубашка размера оверсайз подойдет для любопытных наслоений. Под низ одевайте лонгслив или гольф.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Прозрачный топ осенью не подойдет для обыденной носки, но для эффектных выходов под жакет вам понадобится.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Свободный или приталенный кардиган надевайте на голое тело или под тонкую водолазку.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Объемный свитер подойдет под утепленные леггинсы, кожаные брюки или джинсы. Он также красиво смотрится в паре с грубыми ботинками или сапогами на высоком каблуке.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram

Худые или свитшоты – незаменимая вещь в холодное время года. Надевайте их с джинсами или джогерами, а вот смелые девушки могут соединить их даже с юбкой.



Стильные топы на осень / Фото с Instagram