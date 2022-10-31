Наверное, у каждой девушки в гардеробе осенью найдется вещь коричневого цвета. Наряды этих оттенков всегда придают образу благородства и изысканности.

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Коричневый наряд выбирают люди, стремящиеся к элегантности и уюту. Невероятно стильно смотрятся не только монохромные образы, но и другие аутфиты с добавлением более яркого цвета.

К примеру, хорошо смотрят между собой сочетания коричневого и синего цвета. Он достаточно универсален, подходит для любого случая и прекрасно гармонирует с цветом кожи, особенно с коричневым цветом.

Для создания простейшего образа выбирайте джинсы синего цвета и завершайте коричневым свитером или кардиганом. Также хорошо с джинсами сочетаются коричневые жакеты, рубашки и пальто.

На зиму присмотритесь к коричневой дубленке или шубе, которая также удачно будет стилизоваться с синими джинсами. Обратите внимание на коричневую обувь. Вы можете совмещать его с верхней одеждой или яркими сумками синего цвета.

Как лучше соединить синий и коричневый в своих аутфитах – смотрите в подборке.



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и синего цвета / Фото с Instagram