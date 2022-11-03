Восени наш гардероб поповнюється великою кількістю светрів різних кольорів, але після частої носки і вони нам набридають. Саме тому варто подумати про альтернативу, якою ви будете доповнювати свої образи.

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Наші осінні аутфіти не обов’язково повинні складатися зі светрів з горловиною чи кардиганів. Базові джинси, штани палаццо, шкіряні штани та спідниці можна довершувати різноманітним верхнім одягом, який знайдеться в гардеробі у кожної дівчини.

Лонгслів ідеально підійде, якщо на вулиці не сильно холодно. Одягнувши зверху дублянку чи пуховик ви будете почувати себе комфортно.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Водолазка гарно підходить до будь-якого низу: джинсів, штанів чи спідниці. Також вона ідеально поєднується з кардиганом.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Боді або топ підходить для родзинки в образі. Носіть його так, щоб виднілись вирізи або на випуск.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Сорочка розміру оверсайз підійде для цікавих нашарувань. Під низ одягайте лонгслів або гольф.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Прозорий топ восени не підійде для буденної носки, але для ефектних виходів під жакет вам знадобиться.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Вільний або приталений кардиган одягайте або на голе тіло або під тонку водолазку.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Об’ємний светр підійде під утеплені легінси, шкіряні штани або джинси. Він також гарно виглядає в парі з грубими черевиками чи чоботами на високих підборах.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram

Худі або світшот – незамінна річ в холодну пору року. Одягайте їх з джинсами чи джогерами, а от сміливі дівчата можуть поєднати їх навіть зі спідницею.



Стильні топи на осінь / Фото з Instagram