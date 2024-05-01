На своей личной странице в инстаграме Андре Тан опубликовал несколько советов, которые стоит учесть для создания пасхального образа. По его словам, современные образы на Пасху подчеркнут красоту. Модельер привел несколько уместных и стильных вариантов нарядов, которыми вы можете вдохновиться для создания праздничного аутфита.

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Вышиванка

Вышитая рубашка – это не просто одежда, но и символ нашей аутентичности и единения с традициями. А еще вышиванка очень хорошо выглядит и идеально подходит для праздничного дня.



Андре Тан назвал варианты наряда на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Белый цвет

"Белый цвет – это не просто классика, но и традиционный выбор для празднования Пасхи. Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь. Это может быть блуза или платье, но обратите внимание, чтобы они были не сильно открытыми", – уточнил Андре Тан.



Варианты наряда на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Пастельные тона

Голубые, розовые, персиковые и мятные оттенки прекрасно подходят для весеннего праздника. Вещи в пастельных тонах подарят вам ощущение легкости и подчеркнут вашу женственность.



Андре Тан назвал варианты нарядов на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Цветочный принт

"Платье или блузка с цветочным принтом – это всегда стильно и актуально. Такая одежда создаст романтический и женственный образ, который идеально подходит для праздничной атмосферы", – рассказал дизайнер.



Варианты нарядов на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Пасторальный стиль

Выбирайте для празднования Пасхи легкие платья из натуральных тканей, которые подчеркнуты в линии талии и имеют пышную юбку.



Андре Тан назвал варианты наряда на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

И самое главное – выбирайте ту одежду, в которой вам будет комфортно. Андре Тан отметил, что Пасха – это светлый праздник любви, радости и единения с близкими, поэтому одевайте те вещи, в которых вам будет уютно.