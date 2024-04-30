Украинский дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме, какой наряд нельзя надевать на Пасху. Дизайнер решил не обходить праздничную тему, поэтому рассказал о 5 элементах гардероба, от которых надо отказаться в светлый день Воскресения Христова.

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Чтобы не возникало казусных ситуаций, Андре Тан решил рассказать, какого именно наряда надо избегать при выборе пасхального образа.

Одежда темных цветов

Черный, коричневый, серый - оставьте эти цвета для будней. На большой религиозный праздник принято одевать одежду светлых цветов.

Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху
Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Слишком открытая или обтягивающая одежда

"Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев, – лаконично отметил Андре Тан.

Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху
Одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Яркие принты

В этот день лучше сделать выбор в пользу спокойных и нежных цветов. лучше обратите внимание на натуральные и пастельные ткани.

Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху
Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Рваные элементы и дырки

"Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому давайте без таких экспериментов", – заявил дизайнер.

Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху
Одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Слишком короткая одежда

Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу, и отдать предпочтение более элегантным и сдержанным образам.

Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху
Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Дизайнер добавил, что главное в этот день – ваше душевное состояние, поэтому стоит выбирать ту одежду, в которой вам будет комфортно и радостно.