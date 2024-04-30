Украинский дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме, какой наряд нельзя надевать на Пасху. Дизайнер решил не обходить праздничную тему, поэтому рассказал о 5 элементах гардероба, от которых надо отказаться в светлый день Воскресения Христова.

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Чтобы не возникало казусных ситуаций, Андре Тан решил рассказать, какого именно наряда надо избегать при выборе пасхального образа.

Одежда темных цветов

Черный, коричневый, серый - оставьте эти цвета для будней. На большой религиозный праздник принято одевать одежду светлых цветов.



Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Слишком открытая или обтягивающая одежда

"Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев, – лаконично отметил Андре Тан.



Одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Яркие принты

В этот день лучше сделать выбор в пользу спокойных и нежных цветов. лучше обратите внимание на натуральные и пастельные ткани.



Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Рваные элементы и дырки

"Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник, поэтому давайте без таких экспериментов", – заявил дизайнер.



Одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Слишком короткая одежда

Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу, и отдать предпочтение более элегантным и сдержанным образам.



Андре Тан рассказал, какую одежду не стоит надевать на Пасху / Фото из инстаграма дизайнера

Дизайнер добавил, что главное в этот день – ваше душевное состояние, поэтому стоит выбирать ту одежду, в которой вам будет комфортно и радостно.