Традиционно на Пасху украинцы надевают вышитые рубашки или платья-вышиванки, пишет Fashion 24. Советуем вам выбирать для себя светлые тона, которые хорошо выглядят, впрочем все чаще в моду входят цветные вышиванки, поэтому такие тоже вполне могут подходить для пасхального образа.
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Вышиванки на Пасху 2024
Узоров на вышиванках есть множество, впрочем одной из традиционных вышивок на Пасху является писанка – символ возрождения и духовной чистоты. Также популярными узорами являются кресты, растительные мотивы и солнце, а еще птицы и различные весенние мотивы.
Важно обращать внимание на ткань и фасон вышиванки. Выберите для себя удобный вариант, в котором вам будет комфортно провести праздничный день. Цвет тоже имеет важное значение.
Чаще всего на Пасху делают ставку на белый цвет, который символизирует духовную чистоту, голубой – надежду, розовый и красный отвечает за любовь, желтый – солнце, а зеленый – весна и природа.
Кроме того, вышиванка, которая является национальным символом Украины имеет свои особенности. Традиционный наряд в разных регионах отличается стилем и орнаментом.
Можете одевать на Пасху одинаковые вышиванки / Фото из инстаграма Влады Седан
Волынская вышиванка
Характеризуется крупными геометрическими узорами, которые напоминают горизонтальные полосы, треугольники или квадраты. Используются преимущественно красные, черные и белые цвета.
Гуцульская вышиванка
Имеет яркие узоры с цветами, растениями, птицами и зверями. Используются много цветов: красный, синий, зеленый, зеленый желтый.
Полтавская вышиванка
Это достаточно простой орнамент с горизонтальными полосами, треугольниками, косыми полосами и геометрическими элементами. Цвета могут быть белые, красные, черные.
Подольская вышиванка
Характеризуется богатыми узорами с цветами, листьями и вышитыми птицами. Используются преимущественно красный, черный и зеленый цвета.
Галицкая вышиванка
Имеет богатый и детализированный орнамент с цветами, узорами и геометрическими элементами. Цветовая гамма может быть разнообразной, включая красный, зеленый, синий, желтый и другие.
Каждая из этих вышиванок имеет свое уникальное значение и символику, отражая культурные и исторические особенности регионов Украины, поэтому на Пасху можете выбрать для себя одну из этих вышиванок и заодно пополнить свою коллекцию.