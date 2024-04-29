Традиционно на Пасху украинцы надевают вышитые рубашки или платья-вышиванки, пишет Fashion 24. Советуем вам выбирать для себя светлые тона, которые хорошо выглядят, впрочем все чаще в моду входят цветные вышиванки, поэтому такие тоже вполне могут подходить для пасхального образа.

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Вышиванки на Пасху 2024

Узоров на вышиванках есть множество, впрочем одной из традиционных вышивок на Пасху является писанка – символ возрождения и духовной чистоты. Также популярными узорами являются кресты, растительные мотивы и солнце, а еще птицы и различные весенние мотивы.

Важно обращать внимание на ткань и фасон вышиванки. Выберите для себя удобный вариант, в котором вам будет комфортно провести праздничный день. Цвет тоже имеет важное значение.

Чаще всего на Пасху делают ставку на белый цвет, который символизирует духовную чистоту, голубой – надежду, розовый и красный отвечает за любовь, желтый – солнце, а зеленый – весна и природа.

Кроме того, вышиванка, которая является национальным символом Украины имеет свои особенности. Традиционный наряд в разных регионах отличается стилем и орнаментом.



Можете одевать на Пасху одинаковые вышиванки / Фото из инстаграма Влады Седан