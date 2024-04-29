Традиційно на Великдень українці одягають вишиті сорочки чи сукні-вишиванки, пише Fashion 24. Радимо вам обирати для себе світлі тони, які мають гарний вигляд, втім дедалі частіше в моду входять кольорові вишиванки, тож такі теж цілком можуть підходити для великоднього образу.
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Вишиванки на Великдень 2024
Візерунків на вишиванках є безліч, втім однією з традиційних вишивок на Великдень є писанка – символ відродження та духовної чистоти. Також популярними візерунками є хрести, рослинні мотиви та сонце, а ще птахи та різноманітні весняні мотиви.
Важливо звертати на тканину й фасон вишиванки. Оберіть для себе зручний варіант, в якому вам буде комфортно провести святковий день. Колір теж має важливе значення.
Найчастіше на Великдень роблять ставку на білосніжний колір, який символізує духовну чистоту, блакитний – надію, рожевий та червоний відповідає за любов, жовтий – сонце, а зелений – весна та природа.
Окрім того, вишиванка, яка є національним символом України має свої особливості. Традиційне вбрання у різних регіонах відрізняється стилем та орнаментом.
Можете одягати на Великдень однакові вишиванки / Фото з інстаграму Влади Седан
Волинська вишиванка
Характеризується великими геометричними візерунками, які нагадують горизонтальні смуги, трикутники або квадрати. Використовуються переважно червоні, чорні та білі кольори.
Гуцульська вишиванка
Має яскраві візерунки з квітами, рослинами, птахами та звірами. Використовуються багато кольорів: червоний, синій, зелений, жовтий.
Полтавська вишиванка
Це досить простий орнамент з горизонтальними смугами, трикутниками, косими смугами та геометричними елементами. Кольори можуть бути білі, червоні, чорні.
Подільська вишиванка
Характеризується багатими візерунками з квітами, листям та вишитими птахами. Використовуються переважно червоний, чорний та зелений кольори.
Галицька вишиванка
Має багатий та деталізований орнамент з квітами, візерунками та геометричними елементами. Кольорова гамма може бути різноманітною, включаючи червоний, зелений, синій, жовтий та інші.
Кожна з цих вишиванок має своє унікальне значення та символіку, відображаючи культурні та історичні особливості регіонів України, тому на Великдень можете обрати для себе одну з цих вишиванок та заодно поповнити свою колекцію.