Український дизайнер Андре Тан розповів у своєму інстаграмі, яке вбрання не можна одягати на Великдень. Дизайнер вирішив не оминати святкову тему, тож розповів про 5 елементів гардероба, від яких треба відмовитися у світлий день Воскресіння Христового.

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Щоб не виникало казусних ситуацій, Андре Тан вирішив розповісти, якого саме вбрання треба уникати при виборі пасхального образу.

Одяг темних кольорів

Чорний, коричневий, сірий - залиште ці кольори для буднів. На велике релігійне свято заведено одягати одяг світлих кольорів.

Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Занадто відкритий або обтислий одяг

"Короткі спідниці, глибокі декольте, вирізи та топи на бретельках залиште для інших випадків, – лаконічно зазначив Андре Тан.

Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень
Одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Яскраві принти

В цей день краще зробити вибір на користь спокійних і ніжних кольорів. ‍Краще зверніть увагу на натуральні та пастельні тканини.

Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Рвані елементи та дірки

"Цей одяг може здатися недоречним у таке світле свято, тому давайте без таких експериментів", – заявив дизайнер.

Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень
Одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Занадто короткий одяг

Міні-спідниці, шорти та сукні вище коліна краще залишити в шафі, та віддати перевагу більш елегантним і стриманим образам.

Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень
Андре Тан розповів, який одяг не варто одягати на Великдень / Фото з інстаграму дизайнера

Дизайнер додав, що головне в цей день – ваш душевний стан, тому варто обирати той одяг, в якому вам буде комфортно та радісно.