Как одеться на работу в жару: важные правила, которых следует соблюдать

Лето часто удивляет нас своей погодой. Иногда температура едва превышает 20 градусов, иногда жара уже напоминает Майами. Наша работа не зависит от температуры за окном, поэтому, направляясь в офис, следует надлежаще одеться в жаркие дни, чтобы комфортно себя чувствовать.

Не забывайте, что лето – отличное время для экспериментов. Пробуйте в это время новые аутфиты, в которых вы будете чувствовать себя стильно и эффектно. А между тем, обратите внимание на несколько правил, которые следует соблюдать в жару летом.

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Воздух в образе

Выбирайте для летних образов широкие брюки, свободные рубашки, платья размера оверсайза. Отдавайте предпочтение свободной юбке, а не обжатой. Такой покрой вещей подарит чувство свободы в теле и комфорт.



Правила в образах в летнюю жару / Фото с Elle

Летние материалы

Не одевайте летом вещи, созданные из нейлона, полиэстера или акрила. Эти материалы не пропускают воздух и не позволяют коже дышать. Летом обращайте свое внимание на хлопок, вискозу, лен и трикотаж.



Правила в образах в летнюю жару / Фото с Elle

Светлые цвета

Черный цвет летом на палящем солнце – очень плохое решение, поскольку темные оттенки поглощают солнечные лучи и тепло. Оптимальным решением для пожилого образа станут бежевый, карамельно-коричневый, белый и пастельные оттенки.



Правила в образах в летнюю жару / Фото с Elle

Образы в жаркие дни

Жилет + широкие брюки

Такое классическое сочетание уместно будет выглядеть при любых обстоятельствах. Дополняйте жилет с брюками балетками, босоножками или кроссовками.



Стильные образы в летнюю жару / Фото с Elle

Белая рубашка + белые джинсы

Белые джинсы прямого кроя и белая рубашка – идеальное сочетание летом. Дополняйте такой образ аксессуарами – сумкой, поясом или очками.



Стильные образы в летнюю жару / Фото с Elle

Рубашка + шорты

Попробуйте этим летом сочетание шорт с голубой полосатой рубашкой, выдержанной в пижамной эстетике.



Стильные образы в летнюю жару / Фото с Elle

Платье-рубашка

Такое комфортное платье является отличным решением для летнего образа на работу. Не забывайте об украшениях и аксессуарах.



Стильные образы в летнюю жару / Фото с Elle