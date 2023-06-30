Не забувайте, що літо – чудовий час для експериментів. Пробуйте у цю пору нові аутфіти, в яких ви будете почувати себе стильно та ефектно. А поміж цим, зверніть увагу на кілька правил, яких варто дотримуватися у спеку влітку.
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Повітря в образі
Обирайте для літніх образів широкі штани, вільні сорочки, сукні розміру оверсайз. Віддавайте перевагу вільній спідниці, а не обтислій. Такий крій речей подарує відчуття свободи у тілі та комфорт.
Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle
Літні матеріали
Не одягайте влітку речі, які створені з нейлону, поліестеру чи акрилу. Ці матеріали не пропускають повітря та не дають можливості шкірі дихати. Влітку звертайте свою увагу на бавовну, віскозу, льон і трикотаж.
Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle
Світлі кольори
Чорні кольори влітку на палючому сонці – дуже погане рішення, оскільки темні відтінки поглинають сонячне проміння і тепло. Оптимальним рішенням для літнього образу стануть бежевий, карамельно-коричневий, білий і пастельні відтінки.
Правила в образах у літню спеку / Фото з Elle
Образи в спекотні дні
Жилет + широкі штани
Таке класичне поєднання доречно виглядатиме за будь-яких обставин. Доповнюйте жилет зі штанами балетками, босоніжками чи кросівками.
Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle
Біла сорочка + білі джинси
Білі джинси прямого крою та біла сорочка – ідеальне поєднання на літо. Доповнюйте такий образ аксесуарами – сумкою, поясом чи окулярами.
Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle
Сорочка + шорти
Спробуйте цього літа поєднання шортів з блакитною смугастою сорочкою, витриманою в піжамній естетиці.
Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle
Сукня-сорочка
Така комфортна сукня є чудовим рішенням для літнього образу на роботу. Не забувайте про прикраси та аксесуари.
Стильні образи в літню спеку / Фото з Elle