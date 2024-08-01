Блондинка очень любит создавать образы в стиле минимализм. Ее профиль – это не что иное, как гид для тех, кто хочет создать лаконичный и идеально сдержанный аутфит.

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В летнем гардеробе инфлюенсер делает ставку на светлые цвета, но и не забывает о вневременных комбинациях и модных фасонах. Модница сочетает белые брюки с различным верхом, показывает чем дополняет классическое черное платье и демонстрирует беспроигрышность черно-белых вещей в образе.

Промониторив личную страницу немки в инстаграме, Fashion 24 собрал невероятные образы, которые точно покорят всех девушек, которые захотят их повторить.

Льняной костюм летом – безоговорочный мастхэв, поэтому блогерша соединила белые брюки с жакетом, добавив под низ черную футболку и объемную коричневую сумку.

Если не знаете, что одеть – всегда выбирайте сочетание черного и белого. Анук Ив дополнила черную майку на бретельках брюками палаццо и белой сумкой.

Чтобы создать расслабленный аутфит – одевайте рубашку оверсайз в сочетании с классическими брюками для создания баланса.

Базовое черное платье можно дополнить на поясе бордовым поясом и объемной сумкой того же оттенка, а на ноги надеть черные вьетнамки.

В этом сезоне серые майки и футболки довольно популярны, поэтому составьте образ с помощью этой вещи, которую удачно сочетаете с широкими льняными брюками.

Довольно популярными считают балетки в сеточку, поэтому советуем их совместить по примеру модницы – вместе с широкими брюками и белоснежной жилеткой.

Если хотите иметь элегантный и простой вид – одевайте белую футболку вместе с классическими брюками и завершайте look изящной обувью.

Август – это прекрасная возможность примерить на себе много интересных образов, поэтому советуем присмотреться к аутфитам инфлюенсерки, чтобы найти что-то интересное для себя.