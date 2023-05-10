Что гостям надеть на свадьбу: важные советы и стильные образы

Сезон свадеб предполагает не только выбор платья для невесты, но и поиск нарядов для гостей. В такой день хочется выглядеть красиво. Что одеть на свадьбу летом – читайте дальше.

Если вы относитесь к тем людям, которые могут разделить радость создания новой семьи, то вам следует заранее подготовиться и выбрать для себя наряд, в котором вам будет комфортно находиться весь день, пишет 24 Канал.

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Внешний вид гостей также играет немаловажную роль во время празднования главного события в жизни молодоженов.

Последние годы в моду входят тематические свадьбы, на которые нужно одеваться в соответствии с пожеланиями новобрачных. Если определенного дресс-кода нет, тогда можете одевать платья любимого фасона, а также брюки, которые выглядят не менее эффектно.

Платье

Лучше выбирать на свадьбу платье, поскольку его разнообразие просто поражает. Гости могут одевать платье разных цветов, фасонов и длин. Обратите внимание, что на свадьбу не рекомендуется приходить в белом или черном платье. Лучше сделайте акцент на яркий и сочный цвет.

Платья на любом празднике выглядят элегантно и красиво, а выбирать их на свадьбу, как никогда, уместно. Делайте ставку на мини платья, которые прекрасно сочетаются с туфлями на высоком каблуке. Также не забывайте о платьях меди. Выбирайте шелковые платья-комбинации, которые выглядят просто и очень элегантно.

А если вы хотите выглядеть невероятно красиво, приобретите платье длины макси. В таком платье вы точно будете сиять весь день.

Мини

Миди

Макси

Брючный костюм

Костюм, состоящий из жакета и брюк уже давно перестал ассоциироваться исключительно с работой. На свадьбу подойдут все пастельные оттенки и красочные костюмы. Выбирайте костюмы с модными брюками палаццо и не забывайте о туфлях или босоножках на высоком каблуке.

Летом вместо жакета можете смело одевать трендовую жилетку, или примерите льняной костюм, в котором вам будет комфортно находиться.