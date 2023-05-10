Якщо ви належите до тих людей, які мають змогу розділити радість створення нової сім’ї, то вам варто заздалегідь підготуватися та обрати для себе вбрання, в якому вам буде комфортно перебувати увесь день, пише 24 Канал.

До теми Які весільні сукні будуть в моді у 2023 році: найкраща добірка

Зовнішній вигляд гостей також грає важливу роль під час святкування головної події у житті молодят.

Останні роки в моду входять тематичні весілля, на які треба одягатися відповідно до побажань молодят. Якщо певного дрес-коду немає, тоді можете одягати сукні улюбленого фасону, а також штанні костюми, які виглядають не менш ефектно.

Сукня

Найкраще обирати на весілля сукню, оскільки її різноманіття просто вражає. Гості можуть одягати сукню різних кольорів, фасонів та довжин. Зверніть увагу, що на весілля не надто рекомендовано приходити у білосніжній чи чорній сукні. Краще зробіть акцент на яскравий та соковитий колір.

Сукні на будь-якому святі виглядають елегантно та красиво, а обирати їх на весілля, як ніколи, доречно. Робіть ставку на мінісукні, які чудово поєднуються з туфлями на високих підборах. Також не забувайте про плаття міді. Обирайте шовкові сукні-комбінації, які виглядають просто та водночас дуже елегантно.

А якщо ви хочете виглядати неймовірно красиво, тоді придбайте сукню довжини максі. У такому платті ви точно будете сяяти увесь день.

Міні

Міді

Максі

Штанний костюм

Костюм, що складається з жакета і штанів вже давно перестав асоціюватися виключно з роботою. На весілля підійдуть усі пастельні відтінки та яскраві костюми. Обирайте костюми з модними штанами палаццо і не забувайте про туфлі чи босоніжки на високих підборах.

Влітку замість жакета можете сміливо одягати трендову жилетку, або ж приміряйте лляний костюм, в якому вам буде комфортно перебувати.