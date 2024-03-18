Что купить в магазине Zara: стилист рассказала о трендовых нарядах

Недавно стилист Анна Ленова рассказывала о вещах, которые она не советует покупать в магазине Zara. Уже в новом видеоролике эксперт по стилю показала одежду и аксессуары, которые стоит купить от популярного испанского бренда.

Стилист часто рассказывает в своем инстаграм-блоге о трендовых позициях и модных новинках, поэтому перед открытием магазинов Zara в Украине, Анна Ленова решила посоветовать трендовые позиции.

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Какие вещи советует покупать стилистка

В магазине стилистка нашла белоснежную рубашку из 100% хлопка с интересным и актуальным элементом декора – цветами. Также Анна Ленова советует приобрести поло в благородном и трендовом бордовом оттенке.

А еще обратите внимание на оригинальную юбку с матированными пайетками в виде цветов. Она выглядит довольно эффектно, поэтому ее можно носить с рубашкой и кожаной курткой, а также с лонгсливами или базовой футболкой.

В этом году в тренде серые джинсы, поэтому стилист советует выбирать фасон на высокой посадке из 100% хлопка. Также стоит присмотреться к нежной и изысканной женственной блузе.

Среди трендовых позиций, которые советует приобрести стилист – полупрозрачный лонгслив интересной текстуры, который можно носить с майкой, топом-бандо или минималистичным бра.

Анна Ленова советует присмотреться к сумке из натуральной замши в шоколадном оттенке. Этот цвет в 2024 году является столь же актуальным, как черный, бордовый или серый.

Открытие магазина Zara в Украине

Испанский бренд Zara откроется в Украине уже в начале апреля. Известно, что в Киеве двери магазина откроются уже 3 апреля, во Львове – 11 апреля. Вместе с магазином Zara заработать должны бренды Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, которые входят в дистрибьюторскую группу Inditex.