Какую одежду взять с собой в отпуск: 5 лучших образов, которые стоят внимания

В июле многие люди отправляются в отпуск. Однако все ближе к отпуску наступает модный диссонанс того, что же именно взять с собой? Чтобы вы не ругали себя за то, что не взяли чего-то с собой, советуем вооружиться несколькими гармоничными образами, которые обеспечат вам красивый вид.

Аутфиты в отпуск подойдут для особого ужина, прогулки по городу или побережью. Стоит понимать, что все вещи должны быть расслабленными, не сковывать движения и не парить вас в жару.

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Рубашка оверсайз

Большая светлая рубашка – это самый удобный вариант на лето. Выбирайте для себя материал из льна, в котором вам будет комфортно и стильно. Надевайте наряд на пляж, чтобы защититься от палящего солнца.



Стильные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Платье макси

Это платье идеально вписывается в летнюю эстетику. В нем можно смело отправляться на пляж, а вечером дополнять образ благодаря красивым босоножкам и украшениям.



Красивые вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Вязаная юбка

Кружевная или вязаная крючком юбка лучше всего подходит для пляжных образов. Носить такую юбку можно с утра до вечера, красиво сочетая с соломенной шляпой.



Эффектные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Свободные брюки

Брюки из льна или хлопка не займут много места, однако составят отличный дуэт белой футболке оверсайз, топам или майкам.



Модные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Облегающее платье

Летом носите платье миди, которое подчеркивает изгибы фигуры и имеет асимметричные вырезы. Дополняйте его вьетнамками, сандалиями или босоножками.



Красивые вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Ко всему пляжному наряду не забывайте о головных уборах и солнцезащитных очках, без которых просто невозможно обойтись на отдыхе.