Аутфиты в отпуск подойдут для особого ужина, прогулки по городу или побережью. Стоит понимать, что все вещи должны быть расслабленными, не сковывать движения и не парить вас в жару.

Читайте также Трендовая обувь на лето 2024: что нужно добавить в свой гардероб

Рубашка оверсайз

Большая светлая рубашка – это самый удобный вариант на лето. Выбирайте для себя материал из льна, в котором вам будет комфортно и стильно. Надевайте наряд на пляж, чтобы защититься от палящего солнца.

Красивые вещи на лето 2024
Стильные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Платье макси

Это платье идеально вписывается в летнюю эстетику. В нем можно смело отправляться на пляж, а вечером дополнять образ благодаря красивым босоножкам и украшениям.

Красивые вещи на лето 2024
Красивые вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Вязаная юбка

Кружевная или вязаная крючком юбка лучше всего подходит для пляжных образов. Носить такую юбку можно с утра до вечера, красиво сочетая с соломенной шляпой.

Красивые вещи на лето 2024
Эффектные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Свободные брюки

Брюки из льна или хлопка не займут много места, однако составят отличный дуэт белой футболке оверсайз, топам или майкам.

Красивые вещи на лето 2024
Модные вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Облегающее платье

Летом носите платье миди, которое подчеркивает изгибы фигуры и имеет асимметричные вырезы. Дополняйте его вьетнамками, сандалиями или босоножками.

Красивые вещи на лето 2024
Красивые вещи на лето 2024 / Фото Vogue

Ко всему пляжному наряду не забывайте о головных уборах и солнцезащитных очках, без которых просто невозможно обойтись на отдыхе.