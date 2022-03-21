Чешский глянец Elle поместил на обложку заплаканную украинку: трогательная иллюстрация

Чешское издание Elle присоединилось к поддержке Украины. Они представили аудитории цифровую апрельскую обложку, на которой изобразили грустную и заплаканную девушку.

В знак поддержки Украины чешский глянец отказался от привычных модных обложек и опубликовал цифровую апрельскую обложку, демонстрирующую всю боль украинки.

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За иллюстрацию отвечала чешско-украинская художница Даниэла Геродесова. Она изобразила на синем фоне девушку в желтом свитере. Ее лицо – красное от слез и невысыпания, а из глаз капают слезы в виде украинского флага.

Главная редактор чешского Elle попросила Соню Забугу (главная редактор Elle Украина – 24 канал) написать вступительную редакционную статью, касающуюся войны в Украине, которую цинично начала Россия еще 24 февраля.

"Кто бы мог подумать, что слова о военных действиях, которые мы помним из учебников истории о Второй мировой войне, станут суровой реальностью в жизни современных украинцев. Кто бы мог подумать, что через 77 лет после окончания Второй мировой войны мирные жители Украины будут ночевать в противоатомных укрытиях, города будут обстреливаться с ракет, а танки будут передвигаться по улицам, на которых недавно украинцы бегали в своих обычных обязанностях", – написала главная редактор украинского глянца Соня Забуга.

Чешско-украинская иллюстратор Даниэла Геродесова в своем инстаграмме выставила на продажу работу, которая украшает обложку чешского номера. Деньги от покупки она пошлет на помощь украинцам.

Ранее украинское издание Elle представило свою новую digital-обложку. Обложка глянца представлена ​​канвой, на которой красными нитями вышит слово "Hope" (Надежда). Буква "О" изображена в виде подсолнечника, прорастающего на нашем плодородном черноземе.



Мартовская digital-обложка Elle

Позже поддержать украинских коллег решила французская редакция. На обложку они поместили девушку с голубовато-желтым флагом на плечах с повязкой и нарисованными на лице флагами Украины.



Французская обложка Elle / Фото с инстаграммы глянца