Осеннее вдохновение для прогулок: лучшие образы в черном цвете, которые вы можете повторить

Черный цвет однозначно самый популярный в нашем гардеробе. Кроме того, что каждая девушка сможет создать немало стильных образов, монохромные образы этой осенью стали сильно популярными.

Черные аутфиты – это классика, которая никогда не выйдет из моды, пишет 24 Канал. Монохромные образы в черном цвете всегда выглядят изысканно, так что на примере инфлюэнсеров мы собрали несколько образов, которые вы сможете легко повторить.

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Дизайнеры обожают черный цвет, поэтому он, безусловно, появляется в их коллекциях из сезона в сезон. Черный цвет – самодостаточный, универсальный и достаточно практичный. Он не только является дополнением к нашим образам в виде нарядов, обуви или аксессуаров. Именно черный может стать центральным элементом в образе, если мы прибегнем к монохромной стилизации.

Черный образ всегда смотрится дорого и стильно. Чтобы получить образ в одном цвете, вам следует соединить верх и низ в одном цвете, добавить к аутфиту обувь, сумку и аксессуары черного цвета.

Для создания монохромного образа вам следует иметь в гардеробе базовые вещи, которые хорошо комбинируются между собой. Это может быть черная водолазка, джемпер или лонгслив, которые сочетаются с черными брюками, джинсами или юбкой.

Джиджи Хадид использовала в своем монохромном аутфите с футболкой и ботинками черные брюки карго, которые сейчас очень популярны.



Монохромные образы в черном цвете.

Инфлюэнсер Каролин Бломст надела черную классику – костюм, надев под низ базовый лонгслив.



Монохромные образы в черном цвете.

Дакота Джонсон довершает черные образы длинным пальто в классическом цвете, а Эмили Ратажковски выгуливает черный костюм-тройку, состоящий из жилетки, жакета и брюк.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.



Монохромные образы в черном цвете.