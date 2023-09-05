Юбки – незаменимая составляющая наших образов. Мы одеваем их реже, чем джинсы или брюки, но без них обойтись в своих образах тяжело. Летом мы делали ставку на короткие и воздушные юбки, а уже осенью стоит свое внимание сосредоточить на юбках из кожи, с разрезами, плиссе и дениме.

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Юбка-колонна

В наших гардеробах появится модель юбки с 90-х годов. Это юбка-колонна, похожая на юбку-карандаш в длине макси.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle

Юбка из денима

Джинсовая юбка – это самая универсальная и практичная вещь, которая подходит к любому наряду и обуви. Сочетайте джинсовую юбку с базовыми майками, рубашками, топами и пиджаками. Это самые лучшие вещи для создания осенних образов.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle

Юбка А-силуэта

Длина мини потеряла свои позиции еще в начале весны, когда на смену ей пришли юбки миди и макси. В новых коллекциях самых известных мировых брендов можно было увидеть возврат знаковой модели — расклешенной юбки А-силуэта длины меди.

Эти юбки вдохновлены модой 1950-х годов. На подиумах их представили бренды Bottega Veneta, Prada, Dior. Сочетайте такие юбки с высокими сапогами, туфлями на каблуке и балетками.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle

Костюмная юбка

Для нового сезона бренды представили наряды, отсылаемые к корпоративному стилю, присущему модным 90-м и нулевым годам. Миксуйте костюмные деловые юбки с жакетами или блузами или рубашками.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle

Плисс

Юбки-плиссе стали своеобразной классикой, не теряющей своей актуальности. Миксуйте ее с любым верхом или низом в гардеробе.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle

Кожаная юбка

Если летом звезды стритстайла обожали деним, то осенью на модную арену вернется кожа. Такие юбки отлично вписываются в осенний гардероб. Совместите их с теплыми свитерами, джемперами и кардиганами.



Трендовые юбки осени 2023 / Фото Elle