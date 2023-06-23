Стильные черные купальники на лето: лучшие изделия от дизайнеров

Летом всегда найдется место для ярких купальников или принтованных вариантов. Между тем, черный купальник – вечная классика, так что ему однозначно должно найтись место в вашем гардеробе.

Универсальные черные купальники являются основой базового летнего гардероба. Они подходят ко всем цветам кожи, хорошо моделируют фигуру и сочетаются даже с вечерней одеждой, поскольку вы можете одевать лиф вместо бралета или боди.

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Обращайте внимание на купальники с уникальными вырезами, с новыми текстурами или декором. Черный купальник должен быть в вашем гардеробе вне зависимости от трендов сезона. Выбирайте классический раздельный вариант или купальник монокини.

Красиво смотрятся купальники с завязками, вырезами или купальники в виде топа вместо классического лифа. В своем арсенале купальников черное изделие имеет Дуа Липа. Знаменитость надела изделие с бабочками и белым горошком.

Также черный купальник выбрала для себя Кендалл Дженнер. Она соединила его с красным блейзером. Довершайте купальники рубашками оверсайз и головными уборами – панамами или косынками. Также не забывайте о солнцезащитных очках.

Обратите внимание! В нашем материале мы собрали подборку купальников, наиболее актуальных в этом сезоне. Среди всех фасонов представлены контрасные, раздельные, сплошные изделия, с вырезами и интересными принтами.



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest



Стильные купальники на лето 2023 / Фото из Pinterest