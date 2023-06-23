Універсальні чорні купальники є основою базового літнього гардероба. Вони пасують до всіх кольорів шкіри, добре моделюють фігуру та поєднуються навіть з вечірнім одягом, оскільки ви можете одягати ліф замість бралета чи боді.

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Звертайте свою увагу на купальники з унікальними вирізами, з новими текстурами чи декором. Чорний купальник повинен бути у вашому гардеробі незалежно від трендів сезону. Обирайте класичний роздільний варіант або купальник монокіні.

Красиво виглядають купальники із зав’язками, вирізами чи купальники у вигляді топу замість класичного ліфа. У своєму арсеналі купальників чорний виріб має Дуа Ліпа. Знаменитість одягнула виріб з метеликами та білим горошком.

Також чорний купальник обрала для себе Кендалл Дженнер. Вона поєднала його з червоним блейзером. Довершуйте свої купальники сорочками оверсайз та головними уборами – панамами чи косинками. Також не забувайте про сонцезахисні окуляри.

Зверніть увагу! У нашому матеріалі ми зібрали добірку купальників, які є найбільш актуальними цього сезону. Серед всіх фасонів представлені вироби контрасні, роздільні, суцільні, з вирізами та цікавими принтами.



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest



Стильні купальники на літо 2023 / Фото з Pinterest