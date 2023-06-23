Каждое представленное платье идеально впишется в вашу летнюю капсулу, пишет 24 Канал. Оно уникально, стильно и модно, и точно станет прекрасным акцентом в образе с кроссовками, сандалями или босоножками на каблуке.

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Платье-комбинация

Шелковое платье отлично подойдет для создания романтических образов. Выбирайте любой цветовой диапазон и носите с любимыми босоножками на каблуке или сандалиях.

Трикотажное платье

Кажется, что летнее трикотажное платье – не слишком удачный вариант, впрочем для вечерних прогулок или прохладных дней такое платье подойдет идеально. Для создания роскошного образа, выбирайте в платье обувь и сумку в одном оттенке, создавая монохромный аутфит.

Платье-крошее

Многие инфлюэнсеры уже успели продемонстрировать на себе стильные крошечные платья, которые сочетают с объемными сумками XXL или сумками-шоперами. Шведка Эльза Госк выбирает этим летом коричневое платье с сандалями на завязках.

Белое платье

Белые платья всегда актуальны, особенно летом. Выбирайте для себя любой фасон – от платьев-бюстье до платьев в стиле babydooll, которое примерила этим летом французская инфлюэнсер Жюли Феррери.

Мини платье

Девушки, которые хотят сделать акцент на ногах, могут смело выбирать мини-платья разных цветов. Чтобы платье выглядело красиво и эффектно, сделайте ставку на изделия с вырезами.