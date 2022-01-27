В черном худи и кожаных брюках: Ирина Шейк показала свой повседневный образ

36-летняя модель Ирина Шейк показала в сети свой повседневный образ. Знаменитость опубликовала снимки в базовом аутфіти, который идеально подходит для прогулок.

Популярная манекенщица Ирина Шейк – одна из немногих звезд, которая постоянно попадает в объективы стритстайл-фотографов. Чаще всего звезду подиумов фотографируют на прогулке с дочкой Леей. На этот раз мамочка не попала под прицел папарацци, впрочем, продемонстрировала свой образ в инстаграме, за которым следит 17,5 миллиона поклонников со всего мира.

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Ирина Шейк любит удобный и комфортный наряд. На светские мероприятия она выбирает костюмы, платья и высокие каблуки, впрочем, для комфортного передвижения по городу всегда надевает ботинки, джинсы, базовые пуховики зимой и жакеты оверсайз на теплое время года.

В сети знаменитость опубликовала стильный образ, который может повторить каждая модница.

Аутфит Ирины Шейк

Манекенщица надела черное худи с капюшоном от бренда Hugo Boss. Ирина примерила изделие из коллекции весна – лето 2022. На официальном сайте худи можно купить за 5 тысяч гривен.

Образ модель дополнила черными кожаными брюками, которые ни в этом, ни в весенне-летнем сезоне не будут сдавать своих позиций. Брюки из экокожи – это отличная альтернатива джинсам, поэтому они никогда не будут надоедать. Ими можно довершать праздничные образы с блузами и туфлями, и дополнять брюками свитшоти и кроссовки.

Ирина Шейк распустила волосы и предстала перед камерой без макияжа. Она лишь немного подчеркнула пухлые губы розовым блеском для губ.

Модный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели

Модный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели