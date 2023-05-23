6 простых образов с джинсами, которые вы можете повторить этим летом: лучшая подборка

Бесспорно, джинсы являются самым любимым элементом гардероба всех девушек. Это отличная основа для комбинирования любого верха, обуви, аксессуаров и головных уборов. Fashion 24 собрал стильные образы инфлюэнсеров с джинсами, которые достаточно легко повторить этим летом.

С помощью классических голубых джинсов можно составить модные аутфиты, которые подойдут и для офиса, и для прогулок, и даже для свиданий, пишет 24 Канал.

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С джинсами можно создать множество интересных стилей – от романтичного до классического и спортивного. Основу задает верх – футболка, рубашка, блуза, лонглей или свитшот и обувь – балетки, кроссовки или босоножки на каблуке.

Инфлюэнсеры создают интересные аутфиты с разнообразными нарядами и обувью, которые достаточно легко повторить каждой девушке.

С балетками

Украинская инфлюэнсерша Алина Френдий создала образ на основе популярного в этом сезоне денима. Она надела голубые джинсы, джинсовую куртку, белые носки и коричневые балетки-таби от Maison Margiela. Чтобы расслабить денимовый аутфит и внести нотку романтичности, Алина надела колье из жемчужин.

С кроссовками

Французская модница Жюли Феррери на своем примере показывает, что не обязательно этим летом гнаться за популярными кроссовками Adidas Samba. Вы вполне можете приобрести доступные Adidas Gazelle в любом цвете, который вам нравится. Такие голубые кроссовки хорошо сочетаются с джинсами, лимонной футболкой и сумкой.

С туфлями на каблуке

Немка Леони Ганне обожает каблуки и довершает ими не только платья, но и джинсы. Блондинка дополнила мешковатые джинсы белым корсетом и внесла цвета в свой look благодаря желтой сумке.

С бейсболкой

Британская инфлюэнсерша Алисия Родди дополняет свои джинсы от бренда Loewe укороченным черным жакетом и денимовой бейсболкой. Свой расслабленный образ она дополнила черными кедами, а разбавила аутфит благодаря зеленой сумке.

С голубой рубашкой

Белая и голубая рубашка – мастхев на летний сезон в пару с джинсами. Вы можете носить эти рубашки как отдельную единицу, или одевать под топы, майки или футболки. Чтобы образ выглядел красиво – не забудьте надеть акцентный ремень.

С кроп-топом

Украинская дизайнер Ника Гук сочетает голубые джинсы на низкой посадке с белоснежным кроп-топом и белыми кедами. Выглядит такой простой и минималистичный look довольно стильно и изысканно.