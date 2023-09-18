Серый всегда выглядел дорого, универсально и красиво, пише 24 Канал. Он отлично подходит для создания красивых и изящных аутфитов. И нет, он совсем не выглядит скучно, важно его только правильно на себе представлять.

Обратите внимание Белый – самый популярный цвет на Неделе моды в Нью-Йорке: лучшие образы из подиумов

Попытайтесь этой осенью поиграть с цветами и увидите, как серый в ваших образах заиграет новыми красками. Серый принадлежит к ахроматам, а следовательно, сочетается с абсолютно любым цветом.

Серый + оранжевый

Скандинавская модница Перниль Тейсбек учит на своем примере, как можно стильно соединить серый и яркий оранжевый. Вы точно влюбитесь в такую интересную стилизацию, так что обязательно примеряйте ее на себе этой осенью.



Стильные цветовые сочетания с серым / Фото Pinterest

Серый + белый

Комбинация белого и серого одна из самых удачных. Ее очень легко стилизовать, поскольку белые базовые футболки есть в гардеробе у каждого из нас, а белые кроссовки смогут успешно завершить аутфит.



Стильные цветовые сочетания с серым / Фото Pinterest

Серый + розовый

Если вы были очарованы розовым цветом, который был очень популярен в летнее время, и не хотите прощаться с ним осенью, то можете совмещать трикотажные костюмы с розовыми сумками и кедами.



Стильные цветовые сочетания с серым / Фото Pinterest

Серый + черный

Сочетание серого и черного – невероятно выигрышное. Вы не будете далеко отходить от классики и сохраните минималистичный вид. Комбинация серого и черного выглядит довольно гармонично.



Стильные цветовые сочетания с серым / Фото Pinterest

Серый + голубой

Универсальные голубые рубашки могут перейти из летнего гардероба в осенней, если вы удачно соедините их с жакетами серого цвета или пальто. Голубой красиво оттеняет серый и придает образу легкости.



Стильные цветовые сочетания с серым / Фото Pinterest