Сірий завжди виглядав дорого, універсально та красиво, пише 24 Канал. Він чудово підходить для створення красивих та витончених аутфітів. І ні, він зовсім не виглядає нудно, важливо його лише правильно на собі репрезентувати.

Зверніть увагу Білий – найпопулярніший колір на Тижні моди у Нью-Йорку: найкращі образи з подіумів

Спробуйте цієї осені погратися з кольорами та побачите, як сірий у ваших образах заграє новими барвами. Сірий належить до ахроматів, а отже поєднується з абсолютно будь-яким кольором.

Сірий + помаранчевий

Скандинавська модниця Перніль Тейсбек вчить на своєму прикладі, як можна стильно поєднати сірий та яскравий помаранчевий. Ви точно закохаєтеся у таку цікаву стилізацію, тож обов’язково приміряйте її на собі цієї осені.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + білий

Комбінація білого та сірого одна з найвдаліших. Її дуже легко стилізувати, оскільки білі базові футболки є в гардеробі у кожного з нас, а білі кросівки зможуть вдало завершити аутфіт.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + рожевий

Якщо ви були зачаровані рожевим кольором, який був неабияк популярним в літню пору, і не хочете прощатися з ним восени, то можете поєднувати трикотажні костюми з рожевими сумками та кедами.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + чорний

Поєднання сірого та чорного – неймовірно виграшне. Ви не будете далеко відходити від класики, тож збережете мінімалістичний вигляд. Комбінація сірого та чорного виглядає доволі гармонійно.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest

Сірий + блакитний

Універсальні блакитні сорочки мають всі шанси перейти з літнього гардероба в осінній, якщо ви вдало поєднаєте їх з жакетами сірого кольору чи пальтами. Блакитний красиво відтіняє сірий та додає образу легкості.



Стильні поєднання кольорів з сірим / Фото Pinterest