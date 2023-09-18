Як ми вже зрозуміли цього року, біла сорочка – це позачасова модна тенденція, яка є стильним предметом одягу, доповнюючи будь-які наші аутфіти. Втім навіть попри те, що цього літа білі сорочки набули популярності, білі кольори завжди залишалися актуальними.

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Любов до світлого одягу можна побачити в колекціях дизайнерів, які кожного сезону використовують білий у своєму вбранні. Тиждень моди у Нью-Йорку довів, що білий колір стане неабияк популярним у весняно-літньому сезоні 2024 року.

Білі жакети завжди мають досконалий вигляд з базовими чорними штанами чи джинсами. Білосніжна сорочка підходить під будь-яке вбрання та взуття.

У білому одязі ми завжди маємо дещо вишуканіший образ, аніж в усіх інших. Він виглядає неймовірно красиво, дорого та відповідає всім стандартнам "тихої розкоші", яка має всі шанси увійти з нами в новий сезон.

Окрім того, білосніжне вбрання – це чудове тло для акцентних аксесуарів – сумок, прикраси та взуття. Любов до світлих речей продемонстрували світові бренди, тож забігаючи наперед, ми вже знаємо, який колір нас чекатиме у 2024 році.



Білий – трендовий колір 2024 року / Фото Vogue



Білий – трендовий колір 2024 року / Фото Vogue

Втім, якщо вам не надто сильно подобається червоний колір, який є головним цієї осені, можете вже відтепер сміливо додавати білий у свої осінні аутфіти.