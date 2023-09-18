Настав час дозволити собі творити та сяяти у світі моди, даруючи відчуття впевненості й неповторності. 24 Канал пропонує 5 варіантів поєднання кольорів, які варто взяти до уваги. Вибирайте свої улюблені й створюйте неперевершений образ.

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Коричневий + чорний

У fashion-світі завжди виразна класика, комбінація коричневого та чорного кольорів – не виняток. Ця чудова пара кольорів вміло втілює елегантний стиль, що завжди в тренді. Комбінація коричневого з чорним в одязі дозволяє виглядати вишукано та впевнено, навіть у найсуворіших обставинах.



Поєднання коричневого і чорного / Фото Pinterest

Сірий + білий

Сірий та білий – це поєднання, що вражає своєю чистотою та стилем. У цій парі кольорів схована елегантність і свіжість, що приваблюють.



Поєднання сірого і білого / Фото Pinterest

Чорний + синій

Ця комбінація кольорів привертає увагу контрастною красою. У цій грі кольорів закладена неймовірна сміливість та виразність. Так ви точно підкреслите ваш смак, нагадуючи усім, що стиль може бути виразним та елегантним одночасно.

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Поєднання чорного і синього / Фото Pinterest

Зелений + джинс

Ця комбінація кольорів завжди асоціюється зі свіжістю та безтурботністю. Зелена блуза чи світшот, поєднані з джинсовими штанами чи спідницею – чудовий приклад яскравого образу для дівчат, які прагнуть залишатися в тренді.



Поєднання зеленого і джинсу / Фото Pinterest

Блакитний + молочний

Сполучення молочного та блакитного кольорів – це спосіб виразити свою природну елегантність та легкість душі в одязі. Блакитний як символ спокою та глибини, об'єднаний з молочним, створює неймовірно гармонійну комбінацію. Таке поєднання в одязі – це справжнє відкриття для тих, хто цінує яскравість та елегантність одночасно.



Поєднання блакитного і молочного / Фото Pinterest