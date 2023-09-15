Восени у вашому гардеробі обов’язково мають бути вбрання, які підійдуть для холодних днів, пише 24 Канал. Сонячні та теплі календарні дні вересня помалу завершуються, тож незабаром нас чекатиме справжня осінь. Щоб бути готовою до будь-яких погодних умов, радимо запастися важливими елементами гардероба.

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Пальто

Неможливо уявити собі осінь без базового пальта. Якщо у вас немає його в гардеробі – робіть ставку на чорний колір довжини максі. Ви зможете його поєднати з чоботами чи кросівками.

Тренч

Пісочний тренч – база осіннього сезону. У вересні ви можете одягати його з сукнями та балетками, а в холодну пору довершувати шарфами та беретами.

Лонгслів

Ця універсальна річ повинна бути в гардеробі у кожної дівчини. Носіть лонгслів з будь-яким низом чи верхом, адже він підходить буквально до всього.

Сорочка

Сорочки базових кольорів цього сезону стали дуже популярними. Сорочку зручно одягати під базові футболки та майки, а от коли стане трохи прохолодніше – одягайте її як самостійну одиницю.

Светр

Цього року червоний колір є найпопулярнішим восени, тож не проґавте можливості одягнути яскравий светр та урізноманітнити свої нейтральні образи.

Джинси

Класика жіночого гардеробу крокує з нами кожного сезону незалежно від тенденцій. Прямі штани, які добре сідають по фігурі стануть вашою чарівною паличкою для створення будь-яких аутфітів.

Чоботи

Для комфортної ходьби обирайте чоботи-челсі, а от для красивих аутфітів зробіть ставку на чоботи до колін на підборах.